В ГД предложили пожизненно запретить въезд в Россию мигрантам с судимостью

В России могут пожизненно запретить въезд в страну иностранцам с судимостью. Соответствующий законопроект 31 января внесли в Госдуму депутаты ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким.

По словам авторов инициативы, речь идет как о мигрантах с неснятой и непогашенной судимостью, так и со снятой и погашенной.

«Мера не допустит попадания на территорию нашей страны преступных элементов, снизит уровень преступности среди иностранных граждан и лиц без гражданств, позитивно скажется на общественной безопасности», — заявили в ЛДПР.

На сегодняшний день по закону мигрант может беспрепятственно вновь въезжать в Россию после погашения судимости.

«Российские граждане не должны бояться, что окажутся вечером на одной улице с мигрантом, имеющим в своем послужном списке грабеж, разбой или, что хуже того, убийство», — подчеркнул Слуцкий.

Ранее стало известно, что мигрант пытался изнасиловать 12-летнюю девочку в подъезде петербургской многоэтажки.