Афганистан предложил России привлекать трудовых мигрантов в сельское хозяйство

Власти Афганистана обсуждают с Россией перспективы привлечения трудовых мигрантов из Афганистана для работы в сельском хозяйстве. Об этом заявил РИА «Новости» посол страны в Российской Федерации Хассан Гулл Хассан.

По его словам, недавно этот вопрос поднимался в Татарстане с раисом Рустамом Миннихановым.

«Мы надеемся, что этот вопрос будет и дальше обсуждаться. Пока мы предложили рабочих в сфере сельского хозяйства, но надеемся, что если получится договориться, то и в других сферах тоже будем работать», — сказал посол.

Пока нет конкретных договоренностей, но стороны продолжают обсуждение этого вопроса.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет список причин для увольнения иностранных граждан. Теперь работодатель сможет увольнять работников-мигрантов, если их количество превышает ограничения, установленные федеральными и местными законами.