В России оценили шансы обученных Польшей боевиков на вторжение в Белоруссию

Планы коллективного Запада превратить Белоруссию в антироссийский плацдарм безнадежны. Союзное государство ответит на провокации, заявил РИА «Новости» лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Политик прокомментировал расследование белорусских журналистов о том, что оппозиционеры при поддержке Запада планировали нападение на республику руками вооруженных боевиков из Польши, Украины и Литвы. Слуцкий заявил, что таким способом западники хотели открыть в Белоруссии второй фронт.

«Цель все та же — госпереворот и дальше создание нового антироссийского плацдарма. Но все подобные планы захлебнутся, уверен. И Москве, и Минску есть чем ответить», — сказал он.

Слуцкий посоветовал не играть с огнем. Он напомнил, что в соответствии с обновленной ядерной доктриной нападение на Белоруссию Россия расценит, как угрозу Союзному государству, и нанесет ответный удар.

Расследование о подготовке вторжения в Белоруссию показал телеканал ОНТ. Журналисты выяснили, что разработка плана началась несколько лет назад. Обучением боевиков занялись польские спецслужбы.