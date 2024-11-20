В Белоруссии обвинили Польшу и Литву в подготовке террористов

Польские спецслужбы занялись подготовкой боевиков для нападения на территорию Белоруссии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале белорусский канал ОНТ.

«Польские спецслужбы помогают готовить боевиков для территории Белоруссии. Там активно создают хоругви. <…> Только делают они это тихо и скрытно, ведь это категорически противоречит всем международным нормам. Фактически, это содействие терроризму», — уточнил канал.

Белорусские спецслужбы имеют всю информацию, в том числе адреса. Кроме того, «официальная Варшава и сейчас видит Белоруссию как свои земли».

По данным КГБ, иностранные спецслужбы используют белорусских оппозиционеров, покинувших страну, и диаспоры, которых обучают иностранные наемники, прибывшие с Украины. Боевикам предоставят оружие и снаряжение, а для тренировок им создали все условия, в частности, они проходят полный боевой курс.

Тренировочные лагеря создали не только в Варшаве, но также в Белостоке, Лодзе, Познани, Гданьске, Кракове и Вроцлаве.

На Белоруссию сначала должны напасть вооруженные формирование местных националистов в Кобринском районе, а потом в операцию вступят иностранные наемники и силы НАТО.

Ранее ФСБ задержала немецкого диверсанта в Калининградской области.