Белорусские оппозиционеры со своими зарубежными кураторами решили захватить территории Белоруссии по западному плану, применив тактику ВСУ в Брянской и Курской областях. Об этом сообщил телеканал ОНТ в своем расследовании на Rutube .

Белорусское телевидение сообщило, что эти методы уже обкатали украинские боевики в Брянской и Курской областях.

«Вылазки диверсионно-разведывательных групп в Белгородскую область проходили по принципу „ударил, убежал“, или „hit and run“, такую же тактику хотят применять и в Белоруссии, сколько погибнет мирного населения, а никто считать не будет, потому что боевики — это животное, зверье без принципов, их задача убивать всех без разбору», — говорится в расследовании.

До этого президент РБ Александр Лукашенко сообщил, что Польша и страны Прибалтики занимаются подготовкой вооруженных формирований, чтобы вторгнуться на территорию Белоруссии.

Ранее белорусский канал сообщил, что польские спецслужбы готовят боевиков для нападения на Белоруссию, причем их обучают иностранные инструкторы с Украины.