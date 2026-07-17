В России ограничили импорт турецких фруктов и ягод
Россельхознадзор временно ограничил импорт косточковой продукции из Турции
Россельхознадзор ввел временное ограничение на импорт косточковой продукции от пяти экспортеров из Турции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Решение принято в связи с выявлением карантинных для стран — членов ЕАЭС объектов в косточковой продукции, поступающей в Россию из Турции», — отметили в Россельхознадзоре.
Ведомство обосновало решение применением федерального закона № 206-ФЗ «О карантине растений».
Ранее Россельхознадзор полностью ограничил поставку рыбной продукции из Армении до устранения ею ранее выявленных нарушений.
До этого ведомство запретило ввоз в страну всех подкарантинных продуктов из этой республики. Под запрет попали плодоовощная продукция и фрукты.
В мае Россельхознадзор не пропустил 175 тонн арахиса из Бразилии в Санкт-Петербург из-за обнаруженных вредителей.