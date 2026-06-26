Россия полностью запретила поставки рыбы из Армении
Россельхознадзор ввел ограничения на поставки рыбной продукции еще двух армянских предприятий до устранения ими ранее выявленных нарушений. Об этом сообщил ТАСС.
Это были последние предприятия в стране, которые могли экспортировать рыбу в Россию.
В Россельхознадзоре напомнили, что ранее выявили системные нарушения на ряде производств и попросили армянскую сторону временно приостановить сертификацию.
Исключением стали производители, принимавшие участие в инспекции, — ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс», к ним применили режим усиленного лабораторного контроля. Теперь их сертификаты также временно отозвали.
Ранее Россельхознадзор ограничил ввоз в страну всех подкарантинных продуктов из Армении. Под запрет попали фрукты и плодоовощная продукция.