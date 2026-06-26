Россия полностью запретила поставки рыбы из Армении

Россельхознадзор ввел ограничения на поставки рыбной продукции еще двух армянских предприятий до устранения ими ранее выявленных нарушений. Об этом сообщил ТАСС .

Это были последние предприятия в стране, которые могли экспортировать рыбу в Россию.

В Россельхознадзоре напомнили, что ранее выявили системные нарушения на ряде производств и попросили армянскую сторону временно приостановить сертификацию.

Исключением стали производители, принимавшие участие в инспекции, — ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс», к ним применили режим усиленного лабораторного контроля. Теперь их сертификаты также временно отозвали.

Ранее Россельхознадзор ограничил ввоз в страну всех подкарантинных продуктов из Армении. Под запрет попали фрукты и плодоовощная продукция.