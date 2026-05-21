Россельхознадзор не пропустил 175 тонн арахиса из Бразилии в Петербург

В Большом морском порту Северной столицы инспекторы Управления Россельхознадзора обнаружили вредителей в партии арахиса, прибывшей из Бразилии. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу организации.
Проверка двух партий общим весом 175 тонн выявила наличие насекомых. По результатам лабораторных исследований в орехах нашли несколько видов вредителей запасов зерна: малый мучной хрущак, малый булавоусый хрущак и блестянка сухофруктовая.
Ввоз этих партий на территорию России был запрещен.
