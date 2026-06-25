Россельхознадзор не пропустил опасную партию зараженных цветов в Петербург

В Санкт-Петербурге специалисты Россельхознадзора обнаружили опасную партию импортных цветов, в которой были найдены живые насекомые — западный цветочный трипс. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного межрегионального управления организации.

Речь идет о вредителе, который представляет серьезную угрозу для сельскохозяйственных культур. Зараженные цветы были обнаружены на складах временного хранения. В трех партиях роз, гвоздик и хризантем, поступивших из Кении, Колумбии и Нидерландов, специалисты нашли западного цветочного трипса.

Лабораторные исследования подтвердили наличие вредителя в 1370 единицах цветов. Трипс поражает овощные и декоративно-цветочные культуры, вызывает увядание и опадение листьев и цветков.