Постпред Полянский: ЕС перестал настаивать на участии в переговорах по Украине

Страны Евросоюза сменили риторику. Они больше не настаивают на участии в переговорах по Украине, стремясь убедить общественность в якобы успехах киевского режима. Об этом постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил в интервью РИА «Новости» .

По его словам, представители ЕС на этой международной площадке пытаются выставить Украину в выгодном свете. Они делают вид, что в военном отношении она достигла успеха.

Полянский вспомнил, что когда вступил в должность постпреда, европейцы в выступлениях настаивали на своем участии в переговорном процессе. Они призывали остановить Россию и обеспечить гарантии безопасности силами ЕС.

«Сейчас из последних выступлений это уже не следует», — сказал дипломат.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о приостановке переговоров в трехстороннем формате. Украина, по его словам, знает, что нужно сделать для возобновления.