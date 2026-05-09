Ушаков заявил о паузе в трехсторонних переговорах с Украиной и США

Россия, Украина и Соединенные Штаты пока не договорились насчет следующего раунда трехсторонних переговоров. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, сообщил ТАСС .

По его словам, в переговорах по урегулированию конфликта пока взяли паузу. Ушаков добавил, что украинская сторона знает, что необходимо для того, чтобы следующий раунд встреч делегаций прошел успешно.

Он не исключил, что в будущем контакты по урегулированию украинского кризиса возобновятся, но уточнил, что неизвестно, когда именно это может произойти.

«Понятно, что каждая сторона должна сделать перед следующим раундом переговоров. Каждая сторона, я имею в виду в первую очередь украинскую сторону», — добавил помощник президента.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что Белый дом не хочет «тратить время и инвестировать силы» в урегулирование конфликта на Украине, так как дипломатический процесс не продвигается вперед. Несмотря на это, он подтвердил, что страна сохраняет готовность играть посредническую роль.