Новым постоянным представителем России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе назначили Дмитрия Полянского. Указ подписал президент Владимир Путин, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Полянский до этого занимал пост первого заместителя постоянного представителя России в ООН. В должности он сменил Александра Лукашевича, который по указу главы государства стал постпредом при уставных и иных органах СНГ.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова призвала ОБСЕ фиксировать зверства боевиков ВСУ в населенном пункте Русское Поречное Курской области. Дипломат подчеркивала, что международным структурам нужно инициировать разбирательства в связи со случившимся.

Также Захарова призывала ОБСЕ к ответу после сообщений о работе ее миссии в пользу украинских военных.