Рубио заявил о лжи Зеленского о гарантиях безопасности США

Украинский лидер Владимир Зеленский солгал в своем заявлении о привязке гарантий безопасности США к выводу войск с территории Донбасса. С таким заявлением на саммите G7 выступил американский госсекретарь Марко Рубио .

Он подчеркнул, что в ходе последних переговоров в Майами представители США донесли до делегации Украины требования России, которая потребовала вывода ВСУ с подконтрольных Киеву территорий Донбасса.

«Мы объяснили им это. Это их выбор. Это не наше дело», — заявил Рубио.

Комментируя слова Зеленского, который заявил, что США связали гарантии безопасности с выводом украинских войск, госсекретарь США заявил, что это ложь.

«Я видел, как он [Зеленский] это сказал, и жаль, что он это сказал, потому что он знает, что это неправда и ему говорили не это», — добавил Рубио.

Госсекретарь США отметил, что окончательное решение осталось за украинским руководством. Если оно не готово пойти на сложные для себя шаги, которые предполагают смягчение требований, то боевые действия продолжатся, а значит, гарантии безопасности со стороны США в силу не вступят.

Президент США Дональд Трамп в минувший четверг, 26 марта, заявил о продолжении работы над урегулированием конфликта на Украине. Он подчеркнул, что, несмотря на все сложности, американские дипломаты приложили огромное количество усилий для достижения результата.