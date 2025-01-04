Прекращение транзита газа через Украину не лишит Россию экспортных доходов, ведь нефтепроводы продолжили работать. Решение президента Владимира Зеленского пошло на пользу Турции и Норвегии. Депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил об этом в своем Telegram-канале .

«Нет никакой „перемоги“, а есть вредительские действия пересидента Зеленского на газовом рынке с целью перераспределить поставки на Турцию и Норвегию», — заявил он.

Дубинский обратил внимание подписчиков на то, что хотя перекачка российского газа через ГТС Украины остановилась, нефтепровод «Дружба», нефтепродуктопровод Самара-Западное «Прикарпатзападтранс» и аммиакопровод из Тольятти в Одессу сохранились. Депутат заявил, что решением не продлевать контракт Зеленский лишил свою страну денег за транзит ради мнимой победы и уступил этот способ заработка другим странам.

Транзит газа через Украину в Европу остановился 1 января. Из-за этого пострадали, в первую очередь, Молдавия, Приднестровье и Словакия. МИД России назвал главным выгодополучателем США.