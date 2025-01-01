Остановку транзита газа из России на Украине назвали историческим событием

Министерство энергетики Украины заявило о полной готовности газовой инфраструктуры к работе после прекращения транзита российского энергоносителя. Это событие в пресс-службе ведомства назвали историческим.

«Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие. <…> Европа уже приняла решение, чтобы отказаться от российского газа», — подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

В ведомстве добавили, что украинскую инфраструктуру газотранспортной системы заблаговременно подготовили к функционированию в режиме нулевого транзита и уведомили об этом международных партнеров.

Ранее директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов рассказал, что Европа сможет и дальше получать российский газ, если точки сдачи будут перенесены с запада на восток Украины.