В Приднестровье восстановили движение по мосту, которым пользуются избиратели

Движение по мосту Рыбница — Резина, которым пользуются избиратели из Приднестровской Молдавской Республики, восстановили. Об этом сообщил телеканал TV8.
«Тревога о бомбе была ложной», — заявил корреспондент с места событий.
До этого молдавские правоохранители перекрыли переправу, объяснив решение угрозой безопасности. По их данным, на этом направлении якобы что-то заминировали. Из-за этого пришлось приостановить движение транспорта.
В Молдавии 3 ноября стартовал второй тур президентских выборов. За должность борются действующий лидер Майя Санду и экс-генпрокурор Александр Стояногло. По состоянию на 16:00, явка на выборах превысила 40%.
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