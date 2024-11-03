В Приднестровье восстановили движение по мосту, которым пользуются избиратели

TV8: движение по мосту, которым пользуются избиратели из ПМР, восстановили

Движение по мосту Рыбница — Резина, которым пользуются избиратели из Приднестровской Молдавской Республики, восстановили. Об этом сообщил телеканал TV8 .

«Тревога о бомбе была ложной», — заявил корреспондент с места событий.

До этого молдавские правоохранители перекрыли переправу, объяснив решение угрозой безопасности. По их данным, на этом направлении якобы что-то заминировали. Из-за этого пришлось приостановить движение транспорта.

В Молдавии 3 ноября стартовал второй тур президентских выборов. За должность борются действующий лидер Майя Санду и экс-генпрокурор Александр Стояногло. По состоянию на 16:00, явка на выборах превысила 40%.