Явка на президентских выборах в Молдавии к 16:00 превысила 40%

Явка во втором туре выборов президента Молдавии составила 43% к 16:00 (17:00 по московскому времени). Об этом сообщил ЦИК республики.
Активность избирателей оказалась выше, чем в первом туре. Тогда к этому часу проголосовали около 39%.
За победу борются президент Молдавии Майя Санду и выходец из Гагаузии Александр Стояногло — при руководстве Санду его уволили с должности генерального прокурора.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул отдала свой голос во втором туре выборов. Она призвала население также исполнить свой гражданский долг. Гуцул заявила, что проголосовала «против диктатуры и преследования оппозиции, против запугивания несогласных и цензуры в СМИ».
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