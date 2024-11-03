Явка на президентских выборах в Молдавии к 16:00 превысила 40%

Явка во втором туре выборов президента Молдавии составила 43% к 16:00 (17:00 по московскому времени). Об этом сообщил ЦИК республики.

Активность избирателей оказалась выше, чем в первом туре. Тогда к этому часу проголосовали около 39%.

За победу борются президент Молдавии Майя Санду и выходец из Гагаузии Александр Стояногло — при руководстве Санду его уволили с должности генерального прокурора.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул отдала свой голос во втором туре выборов. Она призвала население также исполнить свой гражданский долг. Гуцул заявила, что проголосовала «против диктатуры и преследования оппозиции, против запугивания несогласных и цензуры в СМИ».