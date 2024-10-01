В Пентагоне рассказали о защите Израиля от ракет Ирана

Пентагон: американские военные на Ближнем Востоке защищают Израиль от атак Ирана

Военные США на Ближнем Востоке сейчас защищают Израиль от иранских ракетных атак. Об этом сообщили РИА «Новости» в Пентагоне.

«В соответствии с нашей приверженностью безопасности Израиля, силы США в регионе в настоящее время защищают Израиль от иранских ракет», — заявил собеседник агентства.

В Пентагоне отметили, что американские силы готовы оказать дополнительную поддержку другим военным США, которые находятся в регионе.

Ранее президент Штатов Джо Байден приказал своим военным помочь Израилю отбиться от атак Ирана. Как заявили в Белом доме, американскому лидеру оперативно докладывают об обстановке в еврейском государстве.

До этого Иран выпустил в сторону Израиля около 500 ракет. Системы ПВО сбивают снаряды, однако не обошлось без попаданий в крупных городах страны. В сети появилось видео, где иранская ракета упала на местную школу.