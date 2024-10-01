Байден приказал американским военным защитить Израиль от Ирана

Джо Байден распорядился помочь Израилю отбиться от иранских атак. Президент отдал приказ американским военным, сообщили в Белом доме.

«Президент Соединенных Штатов приказал военным США помочь Израилю в обороне против иранских атак, сбивать ракеты, нацеленные на Израиль», — процитировало официального представителя Совета по национальной безопасности Белого дома Шона Саветта РИА «Новости».

В Белом доме добавили, что Байдену оперативно докладывают о развитии событий в Израиле.

Вечером 1 октября Иран выпустил около 500 ракет по территории Израиля. ЦАХАЛ привел силы ПВО в боевую готовность, однако по всей стране фиксируют попадания иранских снарядов.