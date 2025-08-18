В НАТО заявили, что Трамп ждет от Зеленского контрпредложение по Украине

Президент США Дональд Трамп рассчитывает услышать 18 августа от украинского коллеги Владимира Зеленского встречное предложение по урегулированию конфликта. Постоянный представитель Штатов при НАТО Мэтью Уитэкер сообщил об этом телеканалу Fox News .

«Я думаю, во-первых, мы посмотрим, придет ли Зеленский и его команда в Белый дом с контрпредложением на то, что предложила Россия на Аляске, это будет важным следующим шагом», — сказал он.

НАТО, несмотря на наличие военной инфраструктуры в Европе, не станет предоставлять Украине гарантии безопасности, заявил Уитэкер. Он предположил, что это могла бы сделать «коалиция желающих», разместив в стране свои войска по принципу пятой статьи устава Североатлантического альянса. Американцы, по мнению дипломата, тоже могли бы к ним присоединиться.

Франция, будучи членом коалиции, выступила против демилитаризации Украины. Это являлось одним из ключевых требований России.