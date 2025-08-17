МИД Франции выступил против демилитаризации Украины

Коалиция желающих заинтересована в сильной армии Украины, поэтому выступает против ее демилитаризации. Об этом заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад газете La Tribune Dimanche .

Он сообщил, что Франция вместе с Великобританией и другими членами коалиции желающих работает над гарантиями безопасности Украины. Их реализация потребует наличия сильной армии.

«Поэтому любые намерения демилитаризировать Украину являются неприемлемыми», — сказал Аддад.

Демилитаризация Украины являлась одним из ключевых требований России. Политолог Леонид Савин заявил, что по этой причине страна не заинтересована во временном перемирии, ведь оно не решит проблему, а лишь предоставит украинской армии возможность пополнить запасы вооружений.