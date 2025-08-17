Стало известно, какую страну упоминали на саммите как гарант безопасности Украины

Президент России Владимир Путин заявил на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом о готовности обсудить гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщил портал Axios.

«Китай был назван как один из возможных гарантов», — отметили в материале.

Автор публикации уточнил, что Путин упомянул Китай в качестве одного из вероятных гарантов, возможно, намекая на то, что он будет против сил безопасности, состоящих из войск НАТО.

Сейчас Украина и ее европейские союзники сконцентрировали свои силы на идее создания «коалиции желающих» для предотвращения дальнейших конфликтов.

Трамп во время беседы с лидерами Европы заявил, что в ходе саммита на Аляске Путин поддержал американские гарантии безопасности для Украины, но только без привлечения альянса.