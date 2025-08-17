Лидеры Евросоюза продолжили добиваться продолжения украинского конфликта, несмотря на прошедший российско-американский саммит на Аляске. Об этом сообщило итальянское издание L`Antidiplomatico .

«После Анкориджа, как будто ничего нового не произошло, они продолжают вести себя как настоящие воинствующие негодяи, повторяя про унылое „путь Украины в ЕС и НАТО“, то есть провокацию против России», — говорится в материале.

В издании отметили, что «алчные поджигатели войны» организовали проевропейскую «кампанию фанатиков», настаивая на вступлении Киева в альянс. Лидеры ЕС не желают понимать, что именно из-за расширения НАТО и отсутствия гарантий безопасности России пришлось начать спецоперацию на Украине.

Ранее канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера сообщила о готовности «коалиции желающих» направить свои войска на Украину.