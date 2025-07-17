«В НАТО озверели». В МИД оценили слова Писториуса о российских солдатах

Захарова: заявление Писториуса говорит о том, что в НАТО озверели

Заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о готовности солдат ФРГ убивать российских военных свидетельствует о том, что в НАТО «озверели». Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Просто озверели. На кого из членов альянса Россия собиралась или собирается нападать? Именно члены НАТО в предыдущей формации нападали на нашу страну. Писториусу и иже с ним не раз с нашей стороны было сказано, что нападать на страны НАТО мы не собирались», — подчеркнула дипломат.

Ранее Писториус заявил, что говорить о разрядке и мире можно только с позиции силы. По его словам, если сдерживание не сработает и Россия «нападет на НАТО», то немецкие солдаты будут «готовы убивать российских военных».

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на заявление Писториуса констатировал, что в последнее время Германия становится все более опасной.