Германия заговорила о войне: Писториус пообещал стрелять в русских солдат

Военные Германии готовы к убийствам российских солдат в случае атаки на страну НАТО. С таким заявлением выступил министр ФРГ Борис Писториус в интервью газете Financial Times .

Он подчеркнул, что всерьез рассматривает такой сценарий, если действующая сейчас политика сдерживания России не сработает.

«Я бы посоветовал просто поехать в Вильнюс и поговорить с представителями немецкой бригады. Они знают свою работу», — заявил Писториус.

Министр обороны Германии напомнил, что во время Второй мировой войны восточный фланг защищали британцы, американцы и французы. Сегодня в роли восточных границ выступают страны Балтии и Польша, которым требуется защита от потенциальной агрессии России.

«Если вы хотите говорить о мире и разрядке на равных условиях, то делать это можно только с позиции силы», — подчеркнул Писториус.

Власти Литвы и Германии в сентябре прошлого года подписали соглашение о размещении в балтийской республике немецкой военной бригады на новой базе НАТО. Документ разрешает иностранным военным пользоваться всей инфраструктурой литовской армии.

Министерство иностранных дел России назвало размещение солдат бундесвера в Латвии провокацией. Там отметили: все заявления, что «немецкие военные примут на себя первый удар российских войск», не имеют под собой никаких оснований.