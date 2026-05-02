В Молдавии захоронили останки 16 советских солдат

В Молдавии на территории мемориального комплекса «Шерпенский плацдарм» захоронили останки 16 солдат, погибших при освобождении республики в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В церемонии участвовали ветераны, дипломаты посольств России, Белоруссии и Казахстана, а также молдавские политики, общественные деятели и местные жители.

Останки бойцов нашли участники поискового отряда «Август» и Русского историко-патриотического клуба на местах боев весны и лета 1944 года.

«Все 16 ребят, которых мы проводили в последний путь, погибли в одном бою и были найдены в одной траншее», — сказал председатель молдавского координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

Мемориал «Шерпенский плацдарм» открыли в 2004 году. Именно там в августе 1944 года проходили ключевые бои Ясско-Кишиневской операции.

Ранее в Литве эксгумировали останки 26 советских солдат.