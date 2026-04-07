В Литве эксгумировали останки 26 советских солдат

В Литве археологи обнаружили и извлекли из земли останки 26 советских военнослужащих времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила литовская телерадиокомпания LRT .

Раскопки прошли рядом с кафедральным собором Святых апостолов Петра и Павла в городе Шяуляй. Археолог Рокас Краняускас рассказал, что специалисты во время работы обнаружили захоронение периода Второй мировой войны.

По его словам, в земле осталась еще примерно половина останков. Археологи планировали продолжить изыскания на следующей неделе.

После завершения всех процедур останки перезахоронят на кладбище в Гинукай. Там расположено мемориальное захоронение советских солдат. Работы в Шяуляе начали в рамках археологического исследования и подготовки к последующему перезахоронению найденных останков.

Ранее в городе Кохтла-Ярве в Эстонии местные власти раскопали братское захоронение советских солдат. По данным журналиста Алексея Стефанова работы велись варварским методом с помощью экскаватора.