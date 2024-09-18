В Молдавии предложили уволить командующего национальной армией

Правительство Молдавии инициировало отставку командующего национальной армией и начальника Главного штаба, бригадного генерала Эдуарда Охладчука. Об этом сообщило издание «Sputnik Молдова» .

Теперь предложение представят президенту Майе Санду.

В апреле Минобороны Молдавии отказалось выделить почетный караул на захоронение останков советских военнослужащих на Шерпенском плацдарме. Поводом для отказа назвали занятость военных на праздновании Дня национального флага.

В прошлом году в последних почестях отказали умершему на 103-м году жизни участнику Сталинградской битвы гвардии полковнику Павлу Гладкову.

Политолог Юрий Светов назвал Молдавию одной из потенциальных горячих точек. По его словам, правительство страны мечтает сделать ее частью Румынии, но Приднестровье и Гагаузия выступают против.