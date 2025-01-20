В Молдавии около 6 тысяч жителей остались без газа из-за повреждения газопровода

Примерно шесть тысяч жителей Молдавии остались без газа в связи с повреждением газопровода. Об этом представители Rotalin Gaz сообщили на странице компании в Facebook*.

По их данным, газопровод около села Фундул Галбеней получил повреждения накануне во время несогласованных земляных работ сторонней организацией.

«Пострадали несколько населенных пунктов и около 6000 потребителей», — объяснили в компании.

Там же отметили, что специалисты быстро устранили риск аварийной ситуации. Сегодня утром начались восстановительные работы.

Ранее президент Молдавии Майя Санду назвала незаконными поставки российского газа в Приднестровье, потому что они нарушают санкции.

Молдавия перестала снабжать газом ПМР после запрета на его транзит из России по территории Украины. Правительство Приднестровья из-за энергетического кризиса решилось на крайние меры — в городах по ночам больше не освещают улицы.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена