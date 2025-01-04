В Приднестровье из-за энергокризиса отказались от ночного освещения улиц

Дефицит энергии в Приднестровье привел к кардинальным мерам. Власти приняли решение отказаться от уличного освещения в ночное время. Видеообращение министра экономического развития непризнанной республики Сергея Оболоника опубликовал телеканал «Первый Приднестровский» .

«Уличное освещение будет работать с момента захода солнца с 16:30 и до 20:00. Это позволит значительно сэкономить и тем самым либо снизить количество веерных отключений, либо уменьшить их длительность», — сказал он.

Исключения составят аварийно опасные участки и магистрали. На них фонари продолжат работу до полуночи.

Оболоник добавил, что в будущем планируется провести ряд мероприятий, которые позволят проводить веерные отключения в менее насыщенном графике.

Ранее Молдавия перешла на электроэнергию из Румынии. Это произошло по причине снижения выработки на государственной районной электростанции, которая работала на газе из России. «Газпром» прекратил поставки из-за долгов и многократных нарушений контракта.