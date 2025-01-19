Санду назвала незаконными поставки российского газа в Приднестровье
Поставки российского газа в Приднестровье нарушают санкции, поэтому являются незаконными. Об этом президент Молдавии Майя Санду заявила в интервью блогеру Натану Гарштя.
«Поставка через посредников — это незаконный с точки зрения законодательства Молдавии вариант. Этот метод нарушает режим международных санкций», — отметила она.
По мнению Санду, «Газпрому», будучи мажоритарным акционером компании «Молдовагаз», нужно было организовать законные поставки газа через эту компанию.
В этом же интервью Санду сообщила, Молдавия готова оказать финансовую помощь Приднестровью, когда российские миротворцы покинут территорию непризнанной республики.
Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Россия поставит газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи. Это поможет закрыть потребности населения и промышленных предприятий.