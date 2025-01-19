Санду назвала незаконными поставки российского газа в Приднестровье

Поставки российского газа в Приднестровье нарушают санкции, поэтому являются незаконными. Об этом президент Молдавии Майя Санду заявила в интервью блогеру Натану Гарштя.

«Поставка через посредников — это незаконный с точки зрения законодательства Молдавии вариант. Этот метод нарушает режим международных санкций», — отметила она.

По мнению Санду, «Газпрому», будучи мажоритарным акционером компании «Молдовагаз», нужно было организовать законные поставки газа через эту компанию.

В этом же интервью Санду сообщила, Молдавия готова оказать финансовую помощь Приднестровью, когда российские миротворцы покинут территорию непризнанной республики.

Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Россия поставит газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи. Это поможет закрыть потребности населения и промышленных предприятий.