В Молдавии обвинили Запад в планах открыть второй фронт против России
Додон: Запад хочет открыть второй фронт против России в Приднестровье
Запад и Украина в апреле пытались открыть второй фронт против России в Приднестровье. Об этом ТАСС заявил лидер оппозиционной Партии социалистов, бывший президент Молдавии Игорь Додон.
По его словам, для западных государств и Украины важно втянуть Россию в боевые действия на новых участках, кроме Донбасса.
«И мы точно знаем, что в апреле были такие попытки на приднестровском направлении», — подчеркнул политик.
Додон констатировал, что появления новых очагов эскалации удалось избежать. При этом о призывах западных стран открыть второй фронт против России заявляла и Грузия, напомнил бывший президент Молдавии.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ об упрощенном приеме в гражданство для жителей Приднестровья. В Госдуме объяснили, что такой шаг необходим для недопущения поглощения региона Молдавией.