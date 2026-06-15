Додон: Запад хочет открыть второй фронт против России в Приднестровье

Запад и Украина в апреле пытались открыть второй фронт против России в Приднестровье. Об этом ТАСС заявил лидер оппозиционной Партии социалистов, бывший президент Молдавии Игорь Додон.

По его словам, для западных государств и Украины важно втянуть Россию в боевые действия на новых участках, кроме Донбасса.

«И мы точно знаем, что в апреле были такие попытки на приднестровском направлении», — подчеркнул политик.

Додон констатировал, что появления новых очагов эскалации удалось избежать. При этом о призывах западных стран открыть второй фронт против России заявляла и Грузия, напомнил бывший президент Молдавии.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ об упрощенном приеме в гражданство для жителей Приднестровья. В Госдуме объяснили, что такой шаг необходим для недопущения поглощения региона Молдавией.