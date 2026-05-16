Приднестровью удалось избежать поглощения со стороны Молдавии благодаря указу президента Владимира Путина о гражданстве России жителям страны. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов.

Он прокомментировал указ об упрощенном порядке приема жителей ПМР в российское гражданство.

Сафонов напомнил о последних высказываниях молдавского президента Майи Санду о возможности присоединения Молдавии к Румынии. По его мнению, подобные выступления создают непосредственную опасность поглощения и ПМР.

«Поэтому указ президента Владимира Путина явился своевременным шагом против этого. Это поддержка тех, кто не видит своего будущего в составе так называемого „румынского пространства“, а также под контролем НАТО», — уточнил депутат.

Ранее глава ПМР Вадим Красносельский указал на увеличение запаса наступательного оружия у Молдавии. Происходящее вызывает тревогу, объяснил он.