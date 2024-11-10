В Молдавии назвали два упавших в стране дрона российскими

Глава МИД Молдавии Михай Попшой назвал российскими два беспилотника, упавшие на территории страны этим утром. Об этом он заявил в соцсети X , не предоставив никаких доказательств.

«Два российских дрона-приманки, которые использовались для введения в заблуждение украинской ПВО, упали сегодня в Молдавии, поставив под угрозу жизни молдаван и нарушив наше воздушное пространство», — написал он.

Два беспилотника обнаружили в Кэушанском и Рышканском районах. Никаких доказательств того, что дроны изготовили в России, министр не привел. Также он не сообщил, на какой информации основаны его выводы о российском происхождении БПЛА.

Ранее экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль прокомментировала новость о подавлении ВС РФ более 80 дронов над Россией, назвав атаку ВСУ самой жестокой с начала спецоперации, так как она была направлена на жилые районы.

До этого Минобороны РФ уточнило, что украинские боевики запустили 84 ударных беспилотников на московском направлении.