В МИД назвали желание Трампа содействовать урегулированию на Украине искренним

Россия не сомневалась в искренности намерений президента США Дональда Трампа помочь урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

«Стремление президента США Трампа оказывать содействие урегулированию в принципиальном плане сомнений не вызывало. Такие оценки давались неоднократно нашим руководством», — сказала Захарова.

О том, что Соединенные Штаты нельзя назвать нейтральной стороной, ранее говорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что Вашингтон все еще помогает ВСУ вооружениями.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что сомневается в изменении позиции американского лидера по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Также он отметил, что на саммите в Анкоридже официальных договоренностей достигнуто не было.