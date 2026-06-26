В Кремле заявили, что США нельзя назвать нейтральными в вопросе Украины

США нельзя назвать абсолютно нейтральными в вопросе конфликта на Украине. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что США до сих пор помогают ВСУ вооружениями — хотя если раньше они это делали условно бесплатно, то теперь за деньги.

«Этот процесс продолжается, поэтому абсолютной нейтральности, конечно, нет», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом он отметил, что президент Дональд Трамп искренне хочет урегулировать конфликт, а сами США никак не подтверждали слова французского лидера Эммануэля Макрона об отказе от нейтралитета.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров призвал своего американского коллегу Марко Рубио прояснить позицию США по урегулированию конфликта.