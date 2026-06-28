Путин усомнился, что европейские лидеры могли изменить позицию Трампа по Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что сомневается в возможности повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сказал в беседе с журналистом программы «Вести» Павлом Зарубиным.

«Сомневаюсь, что это возможно. Все-таки президент Соединенных Штатов — зрелый и опытный политик», — заявил президент, отвечая на вопрос о том, могли ли европейские лидеры изменить позицию Трампа после переговоров на Аляске.

Путин сообщил, что на саммите в Анкоридже не было достигнуто официальных договоренностей. Стороны не подписывали документов, однако обсуждали возможные варианты урегулирования конфликта на Украине. Президент также заявил, что американские переговорщики предлагали России ряд компромиссных решений, с которыми, по его словам, Москва согласилась.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал внести ясность в ситуацию с ролью США в урегулировании украинского кризиса.