Евросоюз снял санкции с бизнесменов Усманова и Фридмана

Совет Евросоюза исключил из санкционного списка российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана. При этом ЕС продлил санкции против России до 22 сентября 2029 года, говорилось в заявлении совета.

Совет ЕС пересмотрел санкционный список, исключив из него трех умерших. Также европейцы сняли санкции не только с Усманова и Фридмана, но и с экс-ректора Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Андрея Фалалеева. Компания, исключенная из санкционного списка, — Redbird Corporate Services Ltd.

Совет ЕС решил продлить ограничительные меры в отношении лиц, якобы ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 36 месяцев. Действующие санкции уже распространяются на более чем 3000 физических и юридических лиц.