Россия отпустила Гершковича и Уилана в рамках обмена заключенными

Осужденные за шпионаж в России журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан вышли на свободу в рамках крупного обмена заключенными. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg .

Собеседники заявили, что оба американца сейчас направляются в пункты назначения за пределами России. За освобождение Гершковича и Уилана США и страны-союзники отпустят осужденных россиян, чьи имена источники не раскрыли. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Пола Уилана задержали в декабре 2018 года в московском отеле во время передачи флешки с секретными данными. Летом 20 202 года суд приговорил его к 16 годам колонии. Своей вины американец не признал. Свое наказание Уилан отбывал в мордовской колонии.

Журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта по подозрению в шпионаже. По версии следствия, он собирал данные, попадающие под государственную тайну. В ходе открытых данных выяснилось, что речь шла о работе оборонного предприятия уральского города. В конце июля этого года Свердловский областной суд приговорил журналиста к 16 годам колонии строгого режима. Своей вины Гершкович не признал.