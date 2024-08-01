Названы первые возвращенные в Россию заключенные в рамках крупного обмена

Mash: осужденная в Словении за шпионаж семья Дульцевых вернулась в Россию

Россия в рамках первого этапа масштабного обмена заключенными вернула Артема и Анну Дульцевых, осужденных в Словении за шпионаж. Как сообщил Telegram-канал Mash , процедура обмена прошла в Калининграде.

По данным авторов, для перевозки освобожденной семьи использовали самолет, задействованный для обмена Виктора Бута. Борт улетел в Мурманск. Кого выдала Россия — пока неизвестно. Официального подтверждения этой информации нет.

О задержании двух иностранцев в Словении, подозреваемых в шпионаже в пользу России, стало известно в конце января прошлого года. По данным СМИ, речь шла о семейной паре, которая въехала в страну по паспортам Аргентины, выданных на имя Людвига Гиша и Марии Розы Майерс Мунос.

В ходе расследования выяснилось, что речь идет о россиянах Артеме и Анне Дульцевых. По неподтвержденным сведениям, они получили гражданство латиноамериканской страны для последующей работы в странах Европы.

Имена Артема и Анны Дульцевых в число претендентов на масштабный обмен в рамках сделки между Россией, Белоруссией, США и Германией ранее включил словенский телеканал N1.