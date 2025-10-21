В Лувре озвучили общую сумму ущерба от ограбления

AFP: сотрудники Лувра оценили ущерб от ограбления в 88 миллионов евро

Ущерб в результате ограбления Лувра оценили в 88 миллионов евро. Об этом сообщил Agence France-Presse прокурор Парижа Лор Бекко.

«Директор Лувра оценила ущерб в 88 миллионов евро», — указали в материале.

Утром 19 октября грабители пробрались в Лувр и выкрали восемь ювелирных экспонатов. Злоумышленники попали в музей через окно, вырезав стекло. После ограбления, которое длилось семь минут, они скрылись на скутерах.

Министерство культуры страны позже сообщило, что украденные из Лувра драгоценности не были застрахованы, поэтому Франция не сможет получить на них выплаты. Сейчас полиция проводит розыск преступников.

Основатель Telegram Павел Дуров выступил с предложением выкупить украденные ювелирные украшения и передать их в Лувр в Абу-Даби.