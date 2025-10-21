Франция не получит выплат за украденные из Лувра драгоценности

Украденные утром 19 октября из Лувра драгоценности не были застрахованы, поэтому Франция не получит никаких выплат за них. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на Министерство культуры страны.

По словам представителя ведомства, в случаях, когда экспонаты национального музея располагаются в обычном месте хранения, в качестве собственного страховщика выступает государство.

Застраховать всю коллекцию Лувра не получится, поскольку стоимость некоторых произведений искусства почти невозможно определить. К таким произведениям, в частности, относится «Мона Лиза» Леонардо да Винчи.

Ранее появились шокирующие детали ограбления Лувра. Злоумышленники проникли внутрь, прорезав окно в Галерее Аполлона, и вышли из музея уже через семь минут.