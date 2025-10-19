В Лувре произошло ограбление
В Париже утром 19 октября произошло ограбление в Лувре. Об этом сообщила министр культуры Франции Рашида Дати в соцсети X.
По словам министра, инцидент произошел во время открытия музея. Пострадавших нет, на месте работают сотрудники полиции и администрации. Начато расследование обстоятельств произошедшего.
Дати не уточнила, какие именно экспонаты или ценности были похищены.
В официальном аккаунте Лувра заявили, что музей закрывают на день из-за «исключительных обстоятельств».
Как пишет Le Parisien, вооруженные злоумышленники разбили окна и похитили ювелирные украшения, после чего скрылись. Полиция проводит розыск преступников.
