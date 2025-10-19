В Лувре произошло ограбление

В Париже утром 19 октября произошло ограбление в Лувре. Об этом сообщила министр культуры Франции Рашида Дати в соцсети X .

По словам министра, инцидент произошел во время открытия музея. Пострадавших нет, на месте работают сотрудники полиции и администрации. Начато расследование обстоятельств произошедшего.

Дати не уточнила, какие именно экспонаты или ценности были похищены.

В официальном аккаунте Лувра заявили, что музей закрывают на день из-за «исключительных обстоятельств».

Как пишет Le Parisien, вооруженные злоумышленники разбили окна и похитили ювелирные украшения, после чего скрылись. Полиция проводит розыск преступников.

В октябре 2023 года столичная полиция задержала 20-летнего жителя Москвы, подозреваемого в краже предметов искусства советского скульптора на сумму более 30 миллионов рублей.