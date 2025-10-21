Дуров заявил о готовности выкупить похищенные из Лувра ценности для Лувра в Абу-Даби

Основатель Telegram Павел Дуров готов выкупить украденные из парижского Лувра драгоценности и передать их в Лувр в Абу-Даби. Об этом он сообщил в соцсети Х .

«С радостью куплю драгоценности и верну в Лувр. Я имею в виду Лувр Абу-Даби. Никто не ворует из Лувра Абу-Даби», — написал предприниматель.

Ранее грабители пробрались в Лувр и выкрали восемь принадлежавших французским императрицам ювелирных украшений.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес отмечал, что злоумышленники попали в музей через окно с помощью установленной на автовышку лестницы, вырезали оконное стекло и забрали королевские ценности, а затем скрылись на скутерах. Он допустил, что преступниками могли оказаться иностранцы.

По данным французских СМИ, в ограблении участвовала группа из четырех человек, двое из которых пробрались в музей. На месте преступления нашли желтый жилет.