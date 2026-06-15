В Люксембурге начались официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС

Украина и Евросоюз начали переговоры о членстве. Об этом объявил председатель Европейского совета Антониу Кошта в соцсети X .

«Сегодня мы делаем исторический шаг на пути к будущему Украины в ЕС, открывая официальные переговоры о ее вступлении», — сказал он.

По словам Кошты, это единое решение «Большой семерки». Он уверен, что вступление Украины в ЕС крайне важно для завершения конфликта с Россией.

Заявление Кошты прозвучало на полях межправительственной конференции в Люксембурге с участием вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тараса Качки. Другим претендентом на членство стала Молдавия.

Ранее против вступления Украины в Евросоюз выступил заместитель председателя парламента Польши Петр Згожельский. Кроме того, специалисты предупредили украинское руководство о пагубных последствиях евроинтеграции для металлургии.