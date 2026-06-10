Украину предупредили о возможном уничтожении металлургии из-за квот ЕС

Система квот Евросоюза может уничтожить металлургическую отрасль Украины. Об этом со ссылкой на газету Guardian сообщило РИА «Новости» .

Издание отметило, что ЕС ввел ограничения на импорт, которые нанесут серьезный удар по бюджету республики и могут убить ее сталелитейную промышленность.

Европейские страны пошли на этот шаг из-за глобального избытка стали из Китая.

«ЕС сократил вдвое квоты на сталь, которые могут поступить в объединение без тарифов, а также удвоил тариф до пограничных 50 процентов на все импортные товары сверх квот каждой страны», — уточнила газета.

Ранее заместитель председателя Сейма Польши Петр Згожельский предложил наложить вето на вступление Украины в Евросоюз. По его мнению, присоединение республики обернется гибелью польского сельского хозяйства. Политик объяснил, что мощные агрохолдинги Украины уничтожат весь экспорт Польши.