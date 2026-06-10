Украину предупредили о возможном уничтожении металлургии из-за квот ЕС
Система квот Евросоюза может уничтожить металлургическую отрасль Украины. Об этом со ссылкой на газету Guardian сообщило РИА «Новости».
Издание отметило, что ЕС ввел ограничения на импорт, которые нанесут серьезный удар по бюджету республики и могут убить ее сталелитейную промышленность.
Европейские страны пошли на этот шаг из-за глобального избытка стали из Китая.
«ЕС сократил вдвое квоты на сталь, которые могут поступить в объединение без тарифов, а также удвоил тариф до пограничных 50 процентов на все импортные товары сверх квот каждой страны», — уточнила газета.
Ранее заместитель председателя Сейма Польши Петр Згожельский предложил наложить вето на вступление Украины в Евросоюз. По его мнению, присоединение республики обернется гибелью польского сельского хозяйства. Политик объяснил, что мощные агрохолдинги Украины уничтожат весь экспорт Польши.