В парламенте Польши призвали наложить вето на вступление Украины в ЕС

Польша должна наложить вето на вступление Украины в Евросоюз. Об этом в социальной сети X заявил заместитель председателя Сейма республики Петр Згожельский.

«В нынешнем формате вступление Украины в ЕС — смерть для сельского хозяйства Польши. Наш экспорт уничтожат их гигантские агрохолдинги, работающие на 25% всего мирового чернозема. Мы должны наложить бескомпромиссное и жесткое вето», — подчеркнул он.

Згожельский добавил, что Украина считает себя лидером региона и становится все более напористой. Однако Польше нужно заботиться о собственных интересах более хладнокровно и твердо.

Канцлер Германии Фридрих Мерц исключал вступление Украины в Евросоюз в горизонте 2027 года. По его словам, страна просто не успеет провести вся обязательные реформы. Политик напомнил, что любой претендент для получения места в ЕС должен соответствовать Копенгагенским критериям.