В КСИР заявили об уничтожении новейшего беспилотника США MQ9

Средства ПВО Ирана сбили американский тяжелый беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом заявили в Корпусе стражей Исламской революции.

«Бойцы войск ПВО ВКС КСИР поразили и уничтожили сверхсовременный БПЛА MQ-9 армии США», — привела заявление военных государственная телекомпания IRIB.

Иранское небо, подчеркнули в КСИР, небезопасно для вражеских дронов. Беспилотник уничтожили на юге страны при помощи современной ПВО, которой управляют через интегрированную сеть противовоздушной обороны. Американская сторона факт сбития не комментировала.

MQ-9 — первый ударный беспилотник, который создали для длительной разведки на больших высотах.

В Иране подчеркивали, что не прекратят обстрел американских военных баз: новые удары армия нанесла по объектам в Персидском заливе и Ираке.