Иран ударил по военным базам США в Персидском заливе и Ираке

Военно-воздушные силы Ирана нанесли удары по военным базам США в Персидском заливе и Ираке. Об этом сообщила гостелерадиокомпания IRIB .

«Скоростные самолеты ВВС армии Ирана в ходе нескольких этапов операции успешно разбомбили базы США в странах Персидского залива и Курдистане», — подчеркнули военные.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани подчеркивал, что атаки на американские военные базы не прекратятся. Утром 1 марта в КСИР заявили об ударах по 27 точкам. Целями в том числе стали Генштаб армии Израиля, база Тель-Ноф и крупный военно-промышленный комплекс в Тель-Авиве.

Президент США Дональд Трамп пообещал невиданный ответ, если Исламская Республика продолжит бить по объектам Соединенных Штатов или Израилю.