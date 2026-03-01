Иран начал новый ракетный обстрел Израиля
Военные Ирана начали новую ракетную атаку по Израилю. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания страны.
«Запущена новая волна ракет в сторону оккупантов», — указали в материале.
Перед этим израильская Армия обороны зафиксировала ракетный запуск со стороны Ирана. В ЦАХАЛ заявили, что системы ПВО готовы к устранению угрозы.
Также в пресс-службе израильской армии сообщили, что ЦАХАЛ наносит удары по центру Тегерана.
Ранее стало известно, что Иран ударил по военным базам Соединенных Штатов в Персидском заливе и Ираке.
Секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани подчеркнул, что атаки на американские военные базы не прекратятся.